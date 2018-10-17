Глава Европарламента исключил возможность переноса Brexit

Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что невозможно отложить дату выхода Великобритании из состава Евросоюза, который намечен на 29 марта 2019 года. Об этом он заявил 17 октября на пресс-конференции по итогам выступления на саммите ЕС в Брюсселе.

По словам Таяни, стороны должны достичь соглашения до установленной даты выхода Великобритании из ЕС. "Самый крайний дедлайн – дата выхода Великобритании. Мы должны найти решение до Brexit", – сказал глава ЕП, подчеркнув, что до конца года в Европарламенте пройдет заседание по оценке состояния переговоров, сообщает ТАСС.

Он также заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на проходящем в Брюсселе саммите ЕС не предложила лидерам 27 стран сообщества ничего нового для достижения соглашения об условиях выхода королевства из состава ЕС.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Недавно переговоры с ЕС зашли в тупик после того, как европейские страны отвергли предложенный британским премьером так называемый "план Чекерс". План, согласованный британским правительством в загородной резиденции премьера Чекерс, предусматривал сохранение зоны свободной торговли после Brexit и введение взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означало некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.