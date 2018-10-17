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17.10.2018 21:34
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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов договорился о снижении ставки за «Невскую ратушу»

Банк ВТБ готов снизить процентную ставку на кредит, который Смольный брал для выкупа помещений в административно-деловом центре «Невская ратуша». По итогам переговоров врио губернатора Петербурга Александра Беглова с председателем правления кредитной организации Андреем Костиным ссуда подешевела на один процент – до 8,5%.

Как сообщает 17 октября пресс-служба городской администрации, новые условия позволят сэкономить порядка 400 миллионов бюджетных рублей.

Проект по переезду городских чиновников запустили еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы в 2000-х начал застраивать «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся. В 2018 году переселение началось. Согласно госконтракту, Смольный за десять лет должен выкупить нужные ему помещения за 20 с лишним миллиардов.

Ранее город сообщал, что готов досрочно расплатиться за «Невскую ратушу», чтобы сэкономить на процентах.

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