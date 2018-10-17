В школе под Саратовом обрушилось перекрытие пола

Частичное обрушение перекрытий пола произошло 17 октября в средней школе в селе Урусово Ртищевского района Саратовской области, в результате никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в 12.45 мск в здании школы в селе Урусово на улице Школьной, дом 24.

"Произошло частичное обрушение перекрытия пола на первом этаже МОУ "СОШ Урусово"… Площадь обрушения составила 30 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В администрации района уточнили, что три плиты перекрытия на первом этаже здания школы обрушились в кабинете директора и медицинском кабинете, после чего сработала пожарная сигнализация.

"Учащиеся и сотрудники школы организованно покинули здание… В ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на проведение технической экспертизы. По ее результатам будет принято решение об эксплуатации здания школы", — говорится в сообщении.