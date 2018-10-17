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17.10.2018 21:15
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Арестован адвокат, соучастников ищет ФСБ. Поставки реагентов для петербургских бассейнов стали уголовным делом

Завышенные цены на реагенты для бассейнов, которые Дирекция по управлению спортивными сооружениями Петербурга закупала у ООО НПО «Химпром», легли в основу уголовного дела о мошенничества, которое возбудил Следственный комитет. Финскую и российскую химию нашли там, где должна была быть жидкость немецкого производства.

Выборгский районный суд 17 октября арестовал адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Алексея Карпова. Ему вменяют состав 4 части 159 статьи УК РФ – (мошенничество в особо крупном размере». Обвинение Карпову предъявили накануне.

По версии следствия, с декабря 2014-го по июль 2017-го от имени ООО НПО «Химпром» Карпов заключил с дирекцией контракты на поставку реагентов для бассейнов производства ФРГ. Общая сумма за 2,5 года сотрудничества составила 107 миллионов рублей. При этом, как считает СК, на самом деле в канистрах дирекции привозили химию российского и финского производства. Карпов таким образом присвоил, утверждает следствие, больше 14 миллионов рублей. Вину он не признает. Возможных соучастников ищет Федеральная служба безопасности.

Летом 2017 года «Фонтанка» рассказывала о закупках дирекции все у того же НПО «Химпром». Фамилия Карпов встречалась в бизнес-структурах единственного владельца и директора НПО Марии Шубовой. Она значится генеральным директором ООО «Фемида-Сервис», среди собственников которого – Алексей Карпов. Шубова через другие свои организации оказалась опосредованно связана с бывшим директором стадиона имени Кирова Константином Желудковым, ныне аудитором Контрольно-счетной палаты.

Реагенты, как писала «Фонтанка», дирекция закупала с семикратным завышением розничной цены, причем речь шла только об отечественной химии. Информацию после публикации проверяла прокуратура и ФАС, но нарушений ведомства не нашли. Аффилированность ООО «НПО «ХимПром» с Желудковым и должностными лицами дирекции надзор счел недоказанной.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» в Петербурге управляет двумя десятками объектов, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, Ледовая арена, Центр плавания и «Санкт-Петербург Арена». В хозяйстве восемнадцать бассейнов. Для их обслуживания ежегодно закупаются различные химические реагенты.

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