Юнис Лукманов не исключает возвращения в Смольный

Бывший глава жилищного комитета Юнис Лукманов не подтверждает, но и не отрицает возможное возвращение на работу в органы государственной власти Петербурга. Об этом он рассказал "Фонтанке" 17 октября.

"Все зависит от Александра Беглова", – рассудил бывший чиновник.

Слухи о том, что он снова начнет работать в Смольном, обсуждают чиновники и журналисты. Согласно им, Лукманову могли предложить должность вице-губернатора по ЖКХ.

Отметим, что на данный момент Лукманов является президентом Федерации водно-моторного спорта России, также после ухода из Смольного работал председателем совета директоров ООО «Автохолдинг РРТ».

Трудовой путь Юнис Лукманов начал в 1982 году в Вооруженных Силах СССР офицером, с 1984 года – в системе Главзапстроя, а с 1990 года он работал в структурах исполнительной власти. В период с 1990 по 2001 годы, являясь заместителем главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Юнис Лукманов осуществлял контроль и руководил жилищно-коммунальным хозяйством и ходом работ на многих строительных объектах. В марте 2001 года Юнис Халитович был переведен на должность советника губернатора Санкт-Петербурга по инвестициям, а в мае 2001 года назначен главой администрации Адмиралтейского района.

Там Лукманова помнят по истории с немецкими инвесторами «Питер Дуссманн». При поддержке чиновника компания собиралась создать в Адмиралтейском районе уголок образцового немецкого порядка. В итоге за широко разрекламированный «коммунальный рай» пришлось расплачиваться городу – со счетов жилищного комитета энергетикам было перечислено порядка 30 миллионов рублей.

Председателем жилищного комитета правительства Петербурга назначен в феврале 2005 года. Лукманов покинул госслужбу в 2009 году «по собственному желанию». По неофициальной версии, причиной его ухода могла стать конфликтная ситуация, связанная с деятельностью жилкома: по некоторым данным, в городе возникли проблемы с закупкой счетчиков по учету энергии. Как писала «Фонтанка», участники аукциона на поставку оборудования стали победителями, сильно сбив цену – более чем с 300 миллионов до 145. И оказались в ситуации, при которой не могли бы выполнить условия контракта, так как монополисты к этому времени повысили цены на приборы учета.