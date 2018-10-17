Полицейский Петербурга попался на воровстве из апарт-отеля. Хождение в «нумера» замаскировали под обыск

В Петербурге под домашний арест отправлен бывший сотрудник ГУ МВД Александр Скалдин. Он подозревается в краже крупной наличности из апарт-отеля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие обратилось в Выборгский райсуд с ходатайством о заключении Скалдина под стражу по делу, возбужденному по статье 158 УК «Кража». Но мотивировать меру пресечения СК не сумел, и Скалдину определили домашний арест до 4 ноября.

По версиии следствия, подозреваемый 20 марта 2018 года в статусе сотрудника ГУ МВД Петербурга и области незаконно проник в апарт-отель YES с подельником и выкрал более 1 млн рублей.

Подельником СК считает тогдашнего коллегу Скалдина, оперативника экономической полиции Анатолия Иващенко, а сумму похищенного оценивает в 16 млн рублей. Потерпевшим в деле значится Орхан Фарзалиев, находящийся под арестом по делу о махинациях в автосалонах. Скалдин и Иващенко якобы объяснили визит в апартаменты Фарзалиева обыском, но санкции у них не было.