Происшествия
ФСБ: Разминирование колледжа в Керчи завершено, следственные действия продолжаются
Разминирование колледжа в Керчи, где погибли 19 человек, закончилось. Как пишет Russia Today, об этом 17 октября после заседания оперативного штаба сообщил представитель ФСБ Крыма.
«Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, Следственный комитет, ФСБ и полиция», — подчеркнули в ФСБ.
В ведомстве пообещали, что списки погибших и пострадавших будут обнародованы в ближайшее время.
Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что взрывотехники обезвредили в колледже второе взрывное устройство, которое было обнаружено после смерти виновника инцидента.
Справка:
ЧП в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) произошло 17 октября около полудня. По версии следствия, стрельбу и взрывы в учебном заведении устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. 18 человек погибли на месте, пострадали еще 39. Один человек позже скончался в больнице – таким образом, количество жертв возросло до 19 человек. Тело Рослякова было найдено в библиотеке с огнестрельным ранением.
Первоначально Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство. В связи с чем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт», но позже переквалифицировал его на убийство двух или более лиц общеопасным способом.
С завтрашнего дня в Крыму будет объявлен трехдневный траур.