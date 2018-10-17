ФСБ: Разминирование колледжа в Керчи завершено, следственные действия продолжаются

Разминирование колледжа в Керчи, где погибли 19 человек, закончилось. Как пишет Russia Today, об этом 17 октября после заседания оперативного штаба сообщил представитель ФСБ Крыма.

«Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, Следственный комитет, ФСБ и полиция», — подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве пообещали, что списки погибших и пострадавших будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что взрывотехники обезвредили в колледже второе взрывное устройство, которое было обнаружено после смерти виновника инцидента.