Настоятель «солберецкого» собора: Петров и Боширов отравили бизнес в Солсбери

Настоятель кафедрального собора в Солсбери, шпиль которого так запал в душу российским фитнес-инструкторам, Эдвард Проберт, рассказал об экономических последствиях визита Петрова и Боширова (по некоторым данным - Чепиги и Мишкина) в город и настроениях у населения спустя полгода после отравления Скрипалей и британской пары, нашедшей флакон с "Новичком" в местном парке.

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

- Стало ли в соборе больше или, наоборот, меньше посетителей?

– На самом деле больше всего в городе пострадал бизнес. Например, у нас очень хороший музей в городе, но он потерял 40 процентов посетителей в этом году. У нас потери меньше, чем у музея. Но мы не знаем, что будет дальше: американцы резервируют поездки сюда заранее. Они редко путешествуют и планируют за год и за два. И мы не знаем, что будет в следующем году – сохранятся ли эти бронирования. Две плохие новости для одного места подряд – это никогда не может быть позитивно. Есть страх после того случая, когда умер человек, который никаким образом не был связан с этими событиями (отравлением Скрипалей) и лишился жизни случайно. Люди начинают думать, что это место опасно, хотя это не так.

- А может ли случившееся сработать как реклама?

– Сейчас мы более известны, чем прежде, но я не уверен, что такая реклама нам нужна. Я не уверен, что у нас будет преимущество из-за этого вида рекламы. Но больше боюсь за городской бизнес, который очень зависит от туризма. Если число посетителей уменьшится на ближайшие два года, то многие вынуждены будут закрыться, и не будет рабочих мест. Поэтому нам теперь важно генерировать активности и события.

- А сколько город зарабатывает на туризме? И кто ваши туристы?

– Я не знаю точный процент дохода города от туризма. Но это и рыночный город – люди приезжают сюда, чтобы купить что-то или пойти в кино и театр, но многие теперь не приезжают и выбирают другие места. Например, Винчестер и другие города. Я рад, что вы приехали, что вы сами можете увидеть – здесь не опасно.

- Похороны погибшей женщины проходили в вашем соборе?

– У нас проходят похороны. Например, на прошлой неделе я сам вёл здесь похороны – их здесь немного, и есть конкуренция. Но женщина, которая умерла после отравления, была похоронена в другой англиканской церкви в городе, не здесь.

- А вы её знали?

– Я лично не был знаком. Но я знаком с людьми, которые ее знали. Несколько её приятелей приходили на службы в соборе, когда она была больна и после того, как она умерла. Молились за неё.

- Какое сейчас настроение у вашей паствы? Стало ли меньше людей ходить на службы?

– После несчастья я не заметил изменений – прихожан не стало ни меньше, ни больше. Но присутствие людей во всех сферах общественной жизни снизилось, без сомнения, из-за ситуации со Скрипалем – это причина. Но есть одна маленькая позитивная новость: все организации в городе (чиновники и службы) стали тесно работать другом с другом, чтобы улучшить ситуацию.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"