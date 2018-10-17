18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +14
$ 65.40р
75.65р
20:24 17.10.2018
Расширенный поиск

Общество
17.10.2018 19:39
Печать

Настоятель «солберецкого» собора: Петров и Боширов отравили бизнес в Солсбери

Настоятель кафедрального собора в Солсбери, шпиль которого так запал в душу российским фитнес-инструкторам, Эдвард Проберт, рассказал об экономических последствиях визита Петрова и Боширова (по некоторым данным - Чепиги и Мишкина) в город и настроениях у населения спустя полгода после отравления Скрипалей и британской пары, нашедшей флакон с "Новичком" в местном парке.

Настоятель «солберецкого» собора: Петров и Боширов отравили бизнес в Солсбери

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

- Стало ли в соборе больше или, наоборот, меньше посетителей?

– На самом деле больше всего в городе пострадал бизнес. Например, у нас очень хороший музей в городе, но он потерял 40 процентов посетителей в этом году. У нас потери меньше, чем у музея. Но мы не знаем, что будет дальше: американцы резервируют поездки сюда заранее. Они редко путешествуют и планируют за год и за два. И мы не знаем, что будет в следующем году – сохранятся ли эти бронирования. Две плохие новости для одного места подряд – это никогда не может быть позитивно. Есть страх после того случая, когда умер человек, который никаким образом не был связан с этими событиями (отравлением Скрипалей) и лишился жизни случайно. Люди начинают думать, что это место опасно, хотя это не так.

- А может ли случившееся сработать как реклама? 

– Сейчас мы более известны, чем прежде, но я не уверен, что такая реклама нам нужна. Я не уверен, что у нас будет преимущество из-за этого вида рекламы. Но больше боюсь за городской бизнес, который очень зависит от туризма. Если число посетителей уменьшится на ближайшие два года, то многие вынуждены будут закрыться, и не будет рабочих мест. Поэтому нам теперь важно генерировать активности и события. 

- А сколько город зарабатывает на туризме? И кто ваши туристы?

– Я не знаю точный процент дохода города от туризма. Но это и рыночный город – люди приезжают сюда, чтобы купить что-то или пойти в кино и театр, но многие теперь не приезжают и выбирают другие места. Например, Винчестер и другие города. Я рад, что вы приехали, что вы сами можете увидеть – здесь не опасно. 

Настоятель «солберецкого» собора: Петров и Боширов отравили бизнес в Солсбери

- Похороны погибшей женщины проходили в вашем соборе?

– У нас проходят похороны. Например, на прошлой неделе я сам вёл здесь похороны – их здесь немного, и есть конкуренция. Но женщина, которая умерла после отравления, была похоронена в другой англиканской церкви в городе, не здесь.

- А вы её знали?

– Я лично не был знаком. Но я знаком с людьми, которые ее знали. Несколько её приятелей приходили на службы в соборе, когда она была больна и после того, как она умерла. Молились за неё. 

- Какое сейчас настроение у вашей паствы? Стало ли меньше людей ходить на службы?

– После несчастья я не заметил изменений – прихожан не стало ни меньше, ни больше. Но присутствие людей во всех сферах общественной жизни снизилось, без сомнения, из-за ситуации со Скрипалем – это причина. Но есть одна маленькая позитивная новость: все организации в городе (чиновники и службы) стали тесно работать другом с другом, чтобы улучшить ситуацию.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.10.2018 16:30

«Дальпитерстрой» строит поликлинику в Шушарах

«Дальпитерстрой» начал строительство взрослой поликлиники в Шушарах. Особенности новой поликлиники – наличие станции скорой помощи.
Setl City
17.10.2018 15:57

Setl City построит жилой комплекс «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская»

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском», всего в 5 минутах пешком от метро «Ломоносовская».
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
17.10.2018 15:43

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

В наличии авиабилеты по льготным тарифам от 1700 рублей в Калининград и от 5000 рублей на Дальний Восток
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.10.2018 13:19

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
АО «Строительный трест»
17.10.2018 11:51

Военная ипотека в ЖК «Город мастеров»

Вторая очередь жилого комплекса «Город мастеров» получила аккредитацию по программе «Военная ипотека».
17.10.2018 11:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
ПСК
17.10.2018 11:28

ЖК Look получил премию Credo

Клубный дом Look строительной компании «ПСК» признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса. Эту премию ему присудило жюри национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки Credo, который проводится с 2007 года
Setl City
16.10.2018 15:16

Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
16.10.2018 12:55

«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России
ПСК
16.10.2018 11:55

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.
Ленстройтрест
16.10.2018 11:43

Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Магазин "Кей"
16.10.2018 11:25

Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).