Неловкий водитель под Усть-Лугой, опрокинув тяжёлую машину, забетонировал канаву

Водитель бетономешалки под Усть-Лугой повторил кульбит «коллеги», раздавившего две легковушки вместе с людьми в конце сентября. На этот раз обошлось без жертв и даже без серьёзных травм.

Как сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Кингисеппскому району, 17 октября в 15:30 на 86-м километре дороги Петродворец – Кейкино 27-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в результате чего тяжёлая машина опрокинулась. Сам он не пострадал.

В группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «ДТП и ЧП Ленинградская область» уточняют, что ДТП произошло около деревни Войносолово. «Водитель не рассчитал скорость при повороте. Топливо растеклось по дороге, бетон стекает в канаву. Водитель жив, отделался лёгкими ранениями», – пишут в группах.

Напомним, сегодня в Кингисеппском районе под Усть-Лугой из-за выезда на встречную полосу в тумане погиб один человек и тяжело пострадали двое.

Смертельное ДТП с миксером произошло также на западе Ленобласти, около Соснового Бора, 27 сентября. Один человек погиб и двое получили травмы.