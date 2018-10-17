Дискуссию о борьбе с коррупцией для Смольного организует «Черный тамада». Ранее он поставил во главу Парада 9 Мая немецкий автомобиль

Круглый стол и деловую игру, посвященные вопросам реализации антикоррупционной политики, за 217 тысяч рублей организует компания «Метиссаж». В электронном аукционе, который проводила администрация губернатора, компания выиграла, снизив начальную цену контракта на 83,5 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, не позднее 13 декабря 2018 года компания «Метиссаж» должна провести деловую игру, в ходе которой 75 человек ответят на 20 вопросов и решат 4 игровых кейса. Круглый стол с таким же количеством участников должен идти параллельно. Для всех вовлеченных «Метиссаж» организует кофе-брейк. На секцию предполагается по два ведущих, каждый из которых отработает по 5 часов.

«Мы очень рады, что выиграли. Не мы выбираем ведущих, это будет делать заказчик. Конечно, мне бы хотелось самому провести такое статусное мероприятие. Я за любой кипеж, кроме голодовки», – рассказал директор компании «Метиссаж» Теофиль Джиоку. Он профессиональный организатор праздников. Себя преподносит как «Темнокожий позитивный ведущий» и «Black tamada».

Примечательно, что компания уже отметилась на страницах «Фонтанки»: один из жителей Петербурга обратился к президенту России с жалобой на Парад победителей 9 Мая из-за того, что его возглавил немецкий автомобиль Volkswagen Transporter. По госконтракту организацией события занималась именно компания «Метиссаж».