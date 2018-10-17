«Фонтанка» за 60 секунд — 17 октября

Все самое главное о том, как развивались события в Керчи, где в результате стрельбы в колледже погибли 19 человек, собрано в нашей трансляции.

Посчитали деньги семьи врио Александра Беглова. Сравнительно негусто.

Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что физматшколы — пережиток прошлого. «Тьфу на тебя, Герман Греф», – сказали в лучшем физматлицее города. Но есть не только «тьфу» между прошлым и будущим

В Петербурге загадочным образом исчезают остановки. Вернее, павильоны со скамеечками. Да, Смольный снова с кем-то не договорился.

Автор законопроекта о штрафах за вовлечение детей в политику готов поработать с Алексеем Навальным. Потому что коллеги.

Девелоперы пытаются договориться с обитателями берегов реки Смоленки: нам — отель, вам — парк. Но людей так просто не купишь.

Братья Кокорины предложили избитому чиновнику Паку помириться. Дозрели в СИЗО. Пак безмолвствует.