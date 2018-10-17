Антимонопольщики предлагают не повышать акцизы, чтобы избежать роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба предлагает правительству отказаться от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Как пишет РБК, об этом 17 октября заявил начальник управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», — сказал Махонин.

Он подчеркнул, что в сентябре – октябре 2018 года цены на топливо на рынке уже значительно выросли. Напомним, 17 октября Росстат обнародовал данные, согласно которым цены производителей на бензин выросли на 10% за последний месяц.

Накануне первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что роста цен на бензин из-за повышения акцизов «не планируется». Сегодня то же самое заявил «Коммерсанту» министр экономического развития Максим Орешкин.

15 октября Счетная палата распространила прогноз, в котором утверждает, что бензин все же подорожает из-за повышения акцизов, а при негативном сценарии придется принимать «дополнительные компенсационные и сдерживающие меры».