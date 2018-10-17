Volkswagen уводит продажи в онлайн

Второй по величине автопроизводитель в мире концерн Volkswagen собирается к весне 2020 года коренным образом пересмотреть свои взаимоотношения с дилерами и изменить схему продаж автомобилей, сообщает Reuters. В первую очередь через интернет планируется начать продавать электромобили, а также наладить обновления из программного обеспечения «по воздуху».

«Интернет-бизнес станет основой новой модели продаж, и в настоящее время мы работаем над его развитием», — цитирует агентство заявление Volkswagen.

Новая модель продаж и обновления ПО будет готова к моменту выхода электромобилей семейства ID, чей дебют планируется в 2020 году. В то же время, отмечает агентство, у конкурентов, таких как Tesla, аналогичные технологии онлайн-продаж и обновлений софта работают уже не первый год.

Новая интернет-платформа для продаж впервые позволит Volkswagen по примеру Tesla предлагать покупателям возможность приобрести автомобиль напрямую у компании. Разрабатываемая система будет способна автоматизировать весь процесс покупки вплоть до заключения контракта, включая финансирование, оплату и даже систему trade-in, уверяют представители немецкого автопроизводителя.

Несмотря на то, что до 2020 года еще есть время, европейские дилеры VW должны подписать новые условия контрактов уже до конца ноября текущего года.