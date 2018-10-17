СМИ: В керченском колледже обезврежено второе взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили второе взрывное устройство, найденное на территории политехнического колледжа в Керчи вечером 17 октября.

Об этом сообщает издание "Керчь.ФМ", их корреспондент находится на месте происшествия. Где именно было обнаружено устройство и его характеристики – издание не уточняет. Работы по его обезвреживанию, по данным керченского корреспондента, были закончены около шести часов вечера.

После стрельбы и взрыва в колледже, а по версии следствия, устроил их студент четвертого курса Владислав Росляков, в больницах оказались 39 человек, 18 погибли на месте. Как сообщало республиканское правительство, среди госпитализированных в крайне тяжелом состоянии находятся шесть человек, еще восемь – в тяжелом. Позже один из них скончался в реанимации – таким образом, количество жертв возросло до 19 человек. Тело Рослякова было найдено в библиотеке с огнестрельным ранением.