17 пятен на стене, чтобы выбрать цвет парадной. В Адмиралтейском районе креативно ответили на жалобы жителей

В доме № 31 на набережной Крюкова канала «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» оставил 17 цветных пятен прямо на стене в парадной. Это сделали для того, чтобы жители могли выбрать, в каком цветовом решении они видят свою парадную. Об этом «Фонтанке» 17 октября рассказали в администрации Адмиралтейского района.

«Мысль пришла руководству ЖКС. Просто до этого решения приходили замечания, что не всем жильцам нравился вариант цвета. Это первая такая акция, и, скорее всего, не последняя. Когда придет время, домоуправ обойдет все квартиры, чтобы у всех была возможность высказать свои пожелания», – рассказали в районной администрации.

Дом на Крюковом канале не единственный, где таким образом выбирают цвет стен. Как рассказали в ЖКС, это третий или четвертый случай. Внедрить креативный выбор цвета решили после жалоб от жителей.