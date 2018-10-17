Погоню за наглецом с мигалкой, напавшим на петербургского полицейского, сняли на видео

«Беспредельщика» с незаконной мигалкой задержали сотрудники петербургской Госавтоинспекции. Сама операция прошла 13 октября, а информация о ней и видеозапись погони появились 17 октября в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Нарушитель на «Мерседесе S500» давно мозолил глаза дорожной полиции, и в ходе мероприятия «Нетрезвый водитель», когда на улицах особенно много патрулей, инспекторы Красногвардейского района заметили его. В ролике полицейские обсуждают выпад беспредельщика против их коллеги. Инспектор остановил «Мерседес» и подошёл к нему попросить документы, но водитель в ответ защемил полицейскому пальцы окном и нажал на газ. Сотруднику удалось высвободиться, и он упал на проезжую часть.

Началась погоня. Беглец направился в Невский район, его скорость достигала местами 150 км/ч. В итоге его настигли в гаражах на Заневском проспекте и задержали.

Водитель, как выяснилось, 1991 года рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в отношении него выдвинуто обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Кроме того, на него составлен административный протокол по статье 12.3, часть 1, КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»).

Запись сделана камерой, установленной в патрульной машине.