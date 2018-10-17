Расстрел в Керчи: что известно о нападении в Крыму

Стрельба и взрывы в Керченском политехническом колледже унесли жизнь 19 человек. "Фонтанка" рассказывает, что известно о произошедшем к вечеру 17 октября.

EPA/KERCH.FM/ТАСС

Версии произошедшего в крымском учебном заведении менялись несколько раз за 17 октября. Если сначала громкий хлопок приняли за взрыв газа, то чуть позже появилась информация о стрельбе, которая никак не вписывалась в предположение об аварии. Произошедшее квалифицировали как теракт, который непонятно кто совершил. Личность стрелка заставила откинуть и эту версию, переквалифицировав преступление в массовое убийство с пока неявными мотивами. На момент публикации материала погибших уже 19 человек.

Первые новости звучали так: днем 17 октября в Керченском политехническом колледже на улице Войкова прогремел хлопок, погибло 10 человек, а число пострадавших составило 50. Среди вероятных версий взрыв бытового газа. Чуть позже выяснилось, что здание не было газифицировано. В «Крымгазсетях» предположили, что внутри мог быть газ в баллонах.

Очевидцы события же настаивали, что помимо взрыва в колледже была слышна и стрельба, однако, кто стрелял и сколько было нападавших, внятно никто не мог сказать. Свидетели также рассказали, что после взрыва видели на улице около колледжа «людей без рук и ног».

Президенту Владимиру Путину, у которого проходила встреча с главой Египта, оперативно доложили о произошедшем, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подтвердил, что «версия теракта рассматривается». Отказавшись от торжественной части переговоров, Путин дал поручения Минздраву, МЧС и ФСБ. На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы, министры здравоохранения и образования, а около здания работали представители сразу нескольких ведомств. Территория колледжа была оцеплена, а люди эвакуированы. МЧС ввело в Крыму режим чрезвычайной ситуации, а глава региона Сергей Аксенов объявил на полуострове трехдневный траур.

Через несколько часов версия о теракте стала превалировать. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв в политехническом колледже был вызван «подрывом неустановленного взрывного устройства», а Следственный комитет возбудил уголовное дело по 205-й статье УК РФ – террористический акт. СК также обновил информацию о числе погибших – теперь жертв было 13.

Однако ближе к 15 часам глава республики Аксенов озвучил другие цифры: 18 убитых, около 50 раненых. Именно он заявил публично, что стрельбу в колледже открыл учащийся 4-го курса. Его тело было обнаружено на втором этаже библиотеки. По словам Аксенова, он действовал один.

После этого Следственный комитет рапортовал, что дело переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

СМИ не составило труда выяснить другие подробности жизни предполагаемого нападавшего. Его звали Владислав Росляков. Он учился на бюджетном отделении по специальности «наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». На фото, которое было опубликовано в Интернете, светловолосый молодой человек шел по лестнице колледжа, держа в руках оружие. «Фонтанке» стало известно, что это турецкое гладкоствольное помповое ружье Khan Arms A-Tac Tactical pump калибра 12х76. Пользователи Сети обратили внимание, что внешний вид Рослякова напоминает героя из фильма о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в Колорадо, название которой стало нарицательным.

В доме керченского нападавшего прошел обыск. Мать Рослякова, работающая в онкологическом диспансере, была вызвана для следственных действий.

По данным на 18.00, число погибших выросло до 19 человек, еще один человек скончался в больнице.

В 18.00 местные СМИ сообщили, что в колледже обезвредили второе взрывное устройство, однако его характеристики не сообщаются.

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"