Происшествия
Кириллу Серебренникову продлили арест до апреля 2019 года. Назначено первое слушание по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы 17 октября продлил до 3 апреля 2019 года домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Арест продлен режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору РАМТ Софье Апфельбаум. Предварительные слушания по делу проходят в закрытом режиме. 25 октября начнется рассмотрение дела по существу, слушаться оно будет в открытом режиме, уточнила пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Суд отказался возвращать дело в прокуратуру, как об этом просила защита, подчеркнула Котомина.
Справка:
По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры.
Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована. Напомним, дело было передано в суд в начале октября.