Жизнь, как полет: новый дом «Стрижи в Невском»

Новый дом «Стрижи в Невском» — это уникальный проект высокого комфорт-класса от Setl City, который строится в шаговой доступности от метро «Ломоносовская» и буквально через дорогу от парка

рендер предоставлен компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» рассказывает, какие преимущества дома сделают жизнь в нем легкой, насыщенной и интересной.

Метро в 500 метрах

Близость к дому метрополитена — это ваша мобильность. Вы не зависите от пробок, расписаний маршруток и автобусов, всегда можете четко планировать свое время и везде успевать. Жилой комплекс высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском» строится около станции метро «Ломоносовская», всего в 10 минутах ходьбы по улице Бабушкина. Всего три станции — и вы доехали от своего дома до самого центра города – метро «Маяковская». Это около 20 минут езды или пять любимых треков.

Парк через дорогу

Жилой комплекс «Стрижи» находится в одной из самых зеленых частей Невского района: прямо напротив проекта расположен парк имени Бабушкина, где работают аттракционы, крытый каток и кафе. А буквально за 15 минут можно дойти от дома до парка «Куракина Дача» и Ивановского сада. Теперь вы будете чаще проводить время на природе, гулять на свежем воздухе, отдыхать с семьей и заниматься спортом, ведь три парка у дома располагают именно к такому образу жизни.

Вид на Неву с высоты птичьего полета

Благодаря тому, что корпуса проекта «Стрижи» ориентированы к Неве, половина квартир в жилом комплексе — видовые. Это преимущество дополняется переменной этажностью: каждая секция поднимается все выше и выше, поэтому из большинства квартир видны воды реки и зелень или Ивановский карьер и благоустроенный двор. Особенно захватывающие пейзажи открываются из окон квартир формата High Flat, расположенных на последнем этаже. Высокие потолки, большие оконные проемы и великолепные виды подарят вам ощущение свободы и простора, позволят каждый день любоваться водами реки и зеленью парков с высоты птичьего полета.

Парящие дворы с воздушными мостами

Легкость и динамичность проекта «Стрижи» воплощается во всем. Одним из преимуществ дома станут уникальные парящие дворы: они расположены на стилобатах в нескольких метрах от земли и соединены между собой воздушными мостами. Здесь же будут разбиты зеленые сады для прогулок и отдыха и всепогодные беседки с теннисными столами. Спокойствие и уют дворов не нарушат автомобили: для них предусмотрены паркинги и открытые гостевые парковки.

рендер предоставлен компанией «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi