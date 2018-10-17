В лучшей школе России посоветовали Грефу учить матчасть. «Плевал я на него вместе с его Сбербанком»

Герман Греф разочарован в школах физико-математического уклона. Пережитку советского прошлого в новом мире не место, да и программистов его Сбербанку уже хватит. Директор президентского лицея №239 рассказал «Фонтанке», что одному из главных банкиров страны стоило бы думать прежде, чем говорить.

Глава и председатель правления Сбербанка Герман Греф на международном форуме «Открытые инновации» заявил: «Математические школы – это там, где отбирают детей и пичкают их монопредметом». Так развитую «на все 360» личность не вырастить, и рынок труда рискует захлебнуться программистами, предупредил он и припечатал: школы не нужны. На фоне прорывов и цифровизации, которые так поощряет президент, Грефа не поняли. Директор петербургского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич объяснил: мешать узких специалистов с профильными школами – ошибка, а Грефу лучше бы подучить матчасть.

- Максим Яковлевич, высказывание Германа Грефа слышали? Согласны, что сейчас стратегия успеха изменилась и на смену юристам идут программисты?

– Слышал, конечно. Глупости это. Обучение математике – это не стопроцентная гарантия того, что ребёнок в будущем станет экономистом или математиком. Желающих учиться у нас много, но идут к нам не с прицелом на карьеру того же программиста.

- То есть несколько лет назад, когда был бум на юристов и менеджеров, у вас тоже хватало потенциальных учеников?

– Конечно. Наплыв был, есть сейчас и через 5 – 10 лет сохранится. Вступительные экзамены или победы на олимпиадах – и будет вам счастье. Дефицит качественного образования остаётся, и так уж исторически сложилось, что качественное – это математика. Знаете, возможно ему (Герману Грефу) досадно, что в его дурацкую школу никто не идёт.

- Судя по выступлению, Греф уверен, что ученики физмата думать ни о чём, кроме математики, не могут, а в вашей школе есть, к примеру, литературные вторники.

– Он по природе – заточенный на успех москвич. Считает, что физматшкола – это математика, математика и снова математика. Но это не так, хотя в Москве есть практика, когда раз ты успешный олимпиадник, то и ну её, эту литературу с историей вместе – от всего освободим. Но у нас другая позиция, и мы в целом не против разностороннего образования. Знаете, у нас дети при переходе из десятого в одиннадцатый сдают экзамен по литературе, в седьмом классе – по истории, а в пятом – по английскому.

- Как считаете, есть у образования в физико-математических школах преимущество перед общеобразовательными?

– Знаете, ещё Михаил Васильевич Ломоносов говорил: математику зачем изучать, что она ум в порядок приводит. Правильно? Вот. Чем больше её учишь, тем в большем порядке в голове всё содержится. Учёба – это тяжёлый труд. Если школа имеет возможность сделать так, чтобы люди трудились, то у неё будет гармонично развитая личность. Греф не знает, о чём он говорит, а туда же... Понятно, что он намеренно провоцирует, но тем не менее. Безграмотный профан, взявшийся рассуждать о том, в чём ничего не понимает. Так и напишите – я так считаю.

- С ходу вспомните своих учеников, которые ум в порядок привели, но жизнь с точными науками не связали?

– Пожалуйста: Сергей Фурсенко (президент ФК «Зенит»), Андрей Толубеев (актёр театра и кино, народный артист РФСР), Людмила Вербицкая (учёный-лингвист, доктор филологических наук), два профессора филологии – сестры Рождественские, олимпийская чемпионка Наталья Кучинская, Борис Гребенщиков (рок-музыкант и основатель группы «Аквариум»), братья Виктор и Леонид Харитоновы (оба актёры театра и кино, заслуженные артисты РСФСР, Виктор – театральный педагог и режиссёр), Николай Левичев (политик, член ЦИК, председатель «Справедливой России» до 2013 года, кандидат в мэры Москвы в 2013-м), Михаил Зурабов (экс-посол России на Украине), Владимир Коган (владелец банка «Уралсиб»). Математика Григория Перельмана, как и договорились, не назвал. С информационными технологиями тоже многое связано, но не запредельно. Прошлый выпуск под двести человек, 197 – если точнее. Из них в IT ушли сорок, а 15 – на биологическое, что тоже немало, согласитесь. Остальные рассасываются по другим направлениям.

- Вы готовы перечислять и перечислять. Убедили.

– Знаете, была такая легенда. Императору Александру III принесли на утверждение приговор какому-то крестьянину, который в пьяном виде стал сквернословить в кабаке. Ему говорят: «Здесь же портрет императора висит, что ж ты при императоре-то». А он им: «Да плевал я на него!» Его схватили – оскорбление государя. И приговор на утверждение. Александр перечёркивает и пишет: «Передайте этому дураку, что я на него тоже плюю. А портретов царских впредь по кабакам не вешать». Вот и передайте Грефу, что я на него тоже плюю вместе с его Сбербанком. А что ещё тут можно сделать.

Беседовала Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»