Зарядные станции для электромобилей появились на Google Maps Петербурга

В Google Maps появилась новая функция, которая позволяет искать зарядные станции для электромобилей и даже получить информацию о каждой из них, пишет Engadget.

При вводе в поисковой строке что-нибудь типа «ev charging» вы увидите на карте все ближайшие станции зарядки. Щелкнув по любой из них, вы узнаете режим работы, тип коннекторов, скорость зарядки и наличие свободных «розеток». Кроме того, можно почитать, что другие пользователи думают об этой станции, посмотреть фотографии, рейтинги и так далее.

На данный момент Google Maps показывает зарядные станции только тех сетей, которые выразили намерение сотрудничать. Например, в США это сети SemaConnect, EVgo и Blink, а в Британии – Chargemaster and Pod Point. Зарядки Tesla и Chargepoint «Гугл Мэпс» уже сейчас находит в любой стране мира.

В Петербурге в ответ на запрос «ev charging» Google Maps нашел 11 работающих зарядных станций.

По данным Ленэнерго, в Петербурге действует 31 зарядная станция: 15 «быстрых», 13 «медленных», плюс по одной в Сертолово, Петергофе и Выборге. Для сравнения: только французский государственный концерн EDF контролирует сейчас около 5 тысяч зарядных станций во Франции и примерно 60 тысяч «розеток» в Европе.