Минтранс может выделить 300 млн рублей на перевозки в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Аэрофлот совместно с Минтрансом прорабатывают вопрос о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам в Калининград, города Дальнего Востока и Крым. Как сообщили 17 октября в пресс-службе авиаперевозчика, до конца этого года министерство может выделить на эти цели дополнительно 300 млн рублей. Продажи планируют открыть в ближайшее время.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками на Дальний Восток, в Крым и Калининград в эконом-классе могут граждане России моложе 23 и старше 60 лет (женщины — старше 55), инвалиды 1-й группы и их сопровождающие, инвалиды детства II и III группы, а также сопровождающие ребенка-инвалида.

Период окончания этих перевозок исходя из постановления правительства — 1 декабря.

Всего в 2018 году на поддержку перевозок по этим трем направлениям было выделено 3,8 млрд рублей. Напомним, весной этого года начался дефицит льготных билетов по направлениям из Москвы в города Дальнего Востока – среди местных жителей возник ажиотаж, и билеты по субсидируемым тарифам закончились за несколько дней. Как заявлял тогда полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, принимаемых мер для субсидирования воздушных перевозок явно недостаточно, а сокращение ежегодного финансирования программы неприемлемо, так как Дальний Восток надо сделать доступнее.