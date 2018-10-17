Сдавать подельников — полезно. Верховный суд смягчил приговор бывшему генералу СКР Никандрову

Верховный суд пересмотрел приговор бывшему генералу СКР Денису Никандрову, которого признали виновным в получении взятки в 200 тысяч долларов от криминального авторитета Шакро Молодого. За показания на своих сослуживцев осужденного переведут в колонию общего режима.

Как следует из картотеки Верховного суда, 17 октября рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Мосгорсуда, назначившего Никандрову пять с половиной лет строгого режима.

Защита бывшего замглавы ГСУ СК по Москве посчитала, что суд первой инстанции не учел содержательные показания на подельников в качестве смягчающего обстоятельства. Так как Никандрову назначили наказание менее семи лет за преступление особой тяжести, к которым относится получение взятки в особо крупном размере, Верховный суд изменил категорию на тяжкое и смягчил режим отбывания наказания со строгого на общий. То есть Никандров не будет сидеть с рецидивистами, у него появится больше свободного времени и возможностей для свиданий.

Никандров сообщил следствию об активной роли правой руки председателя СКР Михаила Максименко в получении взяток от Шакро. На сотрудничество также пошел бывший замглавы управления собственной безопасности комитета Александр Ламонов. Максименко получил 13 лет колонии. Благодаря показаниям Никандрова и Ламонова был также арестован недавний руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов.