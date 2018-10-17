Остановки исчезают на юге. Рекламный конфликт лишил крыши пассажиров автобусов

Демонстративный снос остановочных павильонов обойдется Петербургу примерно в 150 миллионов рублей. Проиграв переговоры с бизнесом, Смольный готовится торговаться.

Евгений Асташенков/Интерпресс

Массовое исчезновение остановок городского транспорта петербуржцы заметили на прошлой неделе. В соцсетях они зафиксировали пропажу в Купчино, Рыбацком, в Красносельском районе. Глава комитета по печати Сергей Серезлеев объяснил «Фонтанке», что происходящее – демарш компании «Вадио». Пока она снесла 30 павильонов и в ближайшее время снесет еще столько же. В самой компании дали понять, что и этим не ограничатся. Им принадлежит примерно десятая часть всех городских остановок общественного транспорта. Из 4,5 тысяч конструкций 3000 находится в ведении комитета по благоустройству, остальные принадлежат коммерсантам.

Такие условно частные остановки — наследие программы, которую в целях экономии Смольный запустил в 2006 году. Предполагалось, что бизнес потратится на установку и обслуживание, а профит получит от рекламы. Проект оказался пусть не фантастически, но прибыльным. Модель дала сбой в 2017 году, когда с поправками в законе изменились и правила игры: помимо расходов на содержание, предприниматель должен оплачивать и аренду конструкций.

Чтобы начать жить по-новому, провели конкурс. Два лота достались прежним игрокам, «Русаутдор» и «Реклама-Центр», а вот компания «Волгобалт Медиа» на свой лот из 550 конструкций не заявилась, и в итоге он не достался никому. Есть мнение, что оператор ждал повторного конкурса, чтобы продать остановки победителю и выйти из бизнеса без потерь. Но в дело вмешалась антимонопольная служба, начались тяжбы.

В начале 2018 года «Волгобалт Медиа» уступила все свои 550 остановок малоизвестной компании «Вадио», которая работала как автоломбард и на рекламном рынке ранее себя не проявляла. Новый собственник не стал платить городу за использование конструкций, да и на содержании павильонов явно экономил — многие из них сейчас имеют запущенный вид. Реклама при этом на остановках была.

В «Волгобалт Медиа» утверждают, что не имеют отношения к «Вадио», а сейчас работают только на рынке Ленобласти. Но на сайте оператора по-прежнему можно найти предложение разместить рекламу на петербургских остановках. Корреспонденту «Фонтанки», представившемуся продавцом бытовой техники, подтвердили, что места сдает именно «Волгобалт Медиа». В комитете по печати также считают, что связь между двумя предприятиями куда теснее: во всяком случае на переговоры в Смольный от имени «Вадио» приходят те же люди, что работали в «Волгобалт Медиа».

По словам Сергея Серезлеева, комитет по печати пытался договориться о передаче павильонов городу: «Мы предложили выкупить, но реакции не было». В «Вадио» ситуацию не комментируют. Но неформально говорят, что заявленные чиновниками условия больше напоминали не продажу, а подарок. Оператору предложили просто отдать павильоны комитету по благоустройству, а взамен получить подряд на обслуживание.

В августе комитет имущественных отношений обратился в суд с просьбой взыскать с «Вадио» 5,2 млн рублей за незаконное использование городской собственности. «Волгобалт Медиа» привлечен в качестве третьего лица – как бывший владелец, который должен был, но не демонтировал конструкции.

Опыт подобного рода судебных процессов у Смольного уже есть. Победитель лота на 342 конструкции, компания «Эско», отказалась заключать договор аренды и тогда город удержал у нее залог, а теперь через суд пытается принудить к заключению контракта. В числе бывших владельцев «Эско» числится «Волгобалт Медиа».

Комитет по печати готовит документацию для новых торгов, уверенный, что место павильонов «Вадио» готовы занять многие. «Расходы на содержание остановок высоки — их постоянно бьют, прыскают балончиками с краской. Можно сказать, что это не бизнес, а почти социальный проект», – возражает Смольному директор «Реклама-Центр» Максим Черняк.

Сомнений рынку добавляет неопределенный правовой статус уже прошедших торгов. На данный момент есть два противоречащих друг другу судебных решения — одно в пользу ФАС, другое в пользу комитета. Если Фемида окончательно склонится на сторону антимонопольщиков, то всю наружную рекламу в Северной столице придется отбирать у операторов и разыгрывать заново.

Уже снесенным павильонам Смольный обещает найти замену. «Мы изыскиваем резервы, чтобы ставить свои остановки. Возможно, это будет комитет по благоустройству или другие ресурсы», – пояснил Сергей Серезлеев. По оценке Максима Черняка, одна остановка может стоить 250-300 тысяч рублей — это значит, что замена «Вадио» обойдется городу в 140-165 млн рублей.

Но ждать придется долго. Как пояснили в комитете по благоустройству, для этого придется исключить места из схемы размещения рекламы и включить в адресную программу ведомства, которая рассчитана на несколько лет. Для дождавшихся своей очереди остановок будет проведен конкурс и только после этого выбранный подрядчик сможет приступит к их установке.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»