Число жертв стрельбы в Керчи возросло до 19 человек. Один из пострадавших умер в больнице

В керченской больнице скончался один из пострадавших во время стрельбы и взрыва в политехническом колледже 17 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Официально Следственный комитет подтверждал только 17 жертв и около 50 раненых. Издание также добавляет, что предполагаемый стрелок Владислав Росляков получил все необходимые разрешения на оружие. Сперва он якобы начал стрелять, затем взорвал в столовой СВУ. Тело Рослякова было найдено в библиотеке с огнестрельным ранением.