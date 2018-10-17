Происшествия
Число жертв стрельбы в Керчи возросло до 19 человек. Один из пострадавших умер в больнице
В керченской больнице скончался один из пострадавших во время стрельбы и взрыва в политехническом колледже 17 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Официально Следственный комитет подтверждал только 17 жертв и около 50 раненых. Издание также добавляет, что предполагаемый стрелок Владислав Росляков получил все необходимые разрешения на оружие. Сперва он якобы начал стрелять, затем взорвал в столовой СВУ. Тело Рослякова было найдено в библиотеке с огнестрельным ранением.
Справка:
ЧП в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) произошло 17 октября около полудня.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство. В связи с чем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт», но позже переквалифицировал его на убийство двух или более лиц общеопасных способом.
С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур.