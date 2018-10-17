Цены производителей на бензин в России выросли за месяц на 10%

Росстат отчитался об индексе цен производителей промышленных товаров за сентябрь 2018 года. Цены на автомобильный бензин, например, выросли по сравнению с августом на 10%.

Как сообщается в отчете ведомства 17 октября, производители подняли цены на отдельные виды нефтепродуктов. Сильнее всего подорожало легкое нефтяное дистиллятное топливо – на 11,5%. Несильно отстают автомобильный бензин и топочный мазут – их стоимость выросла на 10% и 9,8% соответственно. На 9,2% увеличились цены производителей на нефтяные смазочные и прочие масла. Дизельное арктическое топливо стало дороже на 7,6%, газойли – на 7,5%, сжиженные пропан и бутан – на 7%.

Напомним, что нефтепродукты в России резко подорожали этой весной и в начале лета. Так, в апреле по сравнению с мартом производители подняли цены на бензин на 13%, и с середины апреля в среднем по стране розничная стоимость топлива перевалила за 40 рублей за литр. В начале июня оно стало уже дороже 43 рублей за литр.

Рост цен вызвал большой общественный резонанс, и правительство РФ снизило акцизы на бензин и дизель, а также договорилось с нефтяниками о временной заморозке цен.

Накануне Счетная палата заявила о вероятном резком подорожании бензина в начале 2019 года.