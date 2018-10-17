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17.10.2018 17:18
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О чем говорят новоселы Петербурга

Новоселы малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» делятся первыми впечатлениями от новых квартир и рассказывают, почему решили поселиться именно здесь.

О чем говорят новоселы Петербурга

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Несколько лет назад в Пушкинском районе Петербурга началось строительство масштабного проекта «На Царскосельских холмах». По соседству с историческими, культурными и природными памятниками Царского села – с одной стороны, и выставочным центром «Экспофорум» – с другой возводятся жилые комплексы, бизнес-центры, торговая и социальная инфраструктура. Некоторые жилые дома уже сданы и заселены. Например, новоселы активно обживают «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2», к концу года застройщик – компания «Терминал-Ресурс» планирует сдать «Образцовый квартал 3».

Как живется новоселам без привычного городского шума и суеты, как долго они добираются до работы и чем занимаются в выходные? Об этом мы узнали у них самих.  

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Семья Москвиных переехала в Пушкинский район из густонаселенного Невского района в мае прошлого года. О переезде задумались, когда родился второй ребенок и места в прежней квартире стало не хватать. Тем более, старший сын пошел в девятый класс и ему нужно готовиться к экзаменам.

– Муж сразу предложил посмотреть «Образцовые кварталы», он  слышал хорошие отзывы об этом ЖК. Я эту идею восприняла без энтузиазма – район незнакомый, новый, плюс я привыкла жить в городских многоэтажках, менять привычный образ жизни было как-то не по себе, – вспоминает Наталья Москвина.

Наталья предлагала посмотреть другие варианты, но глава семейства настаивал на Пушкинском районе и только на «Образцовых кварталах», где в итоге и купили квартиру.

– Помню, старший сын вообще переезжать не хотел, пока учебный год не закончится, но как-то раз муж попросил его помочь перевезти вещи. Они припозднились и остались в новой квартире ночевать. Утром сын отказался оттуда уезжать, – улыбается Наталья. – Да я и сама спустя две недели после переезда даже представить не могла, что можно жить в другом месте. Уж насколько я сложно привыкаю к новым местам и людям, но в «Образцовом квартале» чувствую себя так, словно жила тут всю жизнь. Здесь так уютно, по-домашнему тепло и спокойно.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Чем новый комплекс покорил типичных горожан? Прежде всего, уютом, красотой окружающей природы и удобством.

– Когда мы увидели здесь зайцев и сов, то сначала глазам не поверили. До города рукой подать, а рядом с тобой – живая природа! Прямо под окнами растет каштан, когда он цвел, мы фотографировали и показывали знакомым – нам долго не верили, что в новостройках так бывает. Можно наслаждаться тишиной и размеренностью загородной жизни и при этом не испытывать никаких проблем с инфраструктурой. Муж на дорогу до работы тратит столько же времени, как и раньше, младшего водим в недавно открывшийся садик рядом с домом. Ребенку, кстати, там очень нравится – здание красивое, яркое, а внутри очень современно, есть бассейн. Старшего сына переводить в другую школу не стали, возим в прежнюю – 15 минут по кольцевой, – рассказывает Наталья. – До ближайших больших торгово-развлекательных комплексов минут 7 езды, в любое время можно махнуть в Пушкин. Но если что-то срочно понадобится, можно сходить в магазины шаговой доступности. Летом ездили по окрестностям на велосипедах, дышали свежим воздухом.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

А вот о своей квартире семейство Москвиных рассказывает с особенной гордостью, ведь ее без преувеличения можно назвать уникальной. Дело в том, что квартирный вопрос семья решила с прицелом на будущее: купила одно- и двухкомнатную квартиры и объединила их в просторную трешку. Никаких глобальных перепланировок проводить не потребовалось, так как менеджеры застройщика помогли подобрать подходящие варианты, подсказали куда обратиться, чтобы узаконить новую планировку.

– Сын почти взрослый, скоро захочет жить один, а потом со своей второй половиной. Когда в этом появится необходимость, мы просто вернем первоначальную планировку, и у него будет свое жилье, – продолжает Наталья. – Зато сейчас у каждого из нас есть свое место в доме. В ясные дни у нас много света, благодаря большим окнам квартира кажется еще просторнее.

Отсутствие отделки в квартирах «Образцовых кварталов» Москвиных нисколько не смутило. Наоборот, скорее стало плюсом.

– У нас был опыт покупки квартиры с отделкой, в итоге все вылилось в долгий ремонт. Во-первых, качество ремонта оставляет желать лучшего. Во-вторых, все равно хочется сделать интерьер под себя, – делится опытом Наталья. – И потом, отделка от застройщика все равно не бесплатная и входит в стоимость квадратного метра. Уж лучше сделать все самому, как нравится.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Также приятным сюрпризом для новоселов стала система «теплый водяной пол», установленная в квартирах вместо батарей. Теперь семье не понадобится обогреватель, без которого раньше не обходилось ни одно межсезонье.

– Не представляем, как мы раньше жили без теплого пола! Пока радиаторы не запустят, кутались в свитера, пледы, а сейчас тепло и комфортно, температуру можно самим регулировать.

 Впрочем, кое о чем Наталья с мужем все-таки жалеют. О том, что перед заключением сделки не посмотрели мансардные квартиры.

– Там, говорят, вообще восторг и красота, но мы как-то не подумали о таком варианте. Ну ничего, познакомимся с соседями и все обязательно посмотрим!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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