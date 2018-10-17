«Больше они нигде ничего не разбрасывали». Владелец иномарок, на которых по Невскому прокатились мажоры, рассказал подробности происшествия

Петербуржец Александр Аристархов, в чьем «Бентли» мажоры снимали ролик для "Инстаграма" RichRussianKids, нарушил ПДД по их просьбе и ради безопасности. Молодые люди ему не знакомы, а экономическая полиция не пугает.

«Фонтанка» дозвонилась до владельца автомобиля, из окон которого на Невском проспекте полетели тысячные купюры. По словам Александра Аристархова, молодые люди взяли «Бентли Мульсанн» в аренду на полтора часа. В салоне компании Vip-Ride на Боткинской улице арендаторы сразу объяснили, что планируют снять ролик и раскидать деньги в центре города. Затея показалась Аристархову странной, именно поэтому вслед за «Бентли» поехал второй автомобиль, за рулем которого находился водитель Евгений Куликов. Сам Аристархов сел за руль «Бентли».

Итоги съемки появились в аккаунте в Instagram RichRussianKids на следующий день, 12 октября. Молодой человек в черной блестящей маске выкинул из окна 50 тысяч рублей. Сумму он назвал средней по городу зарплатой и удивился: «Вы действительно горбатитесь ради этого?» Кто запечатлен в кадре, осталось неизвестным. Дорожная полиция тоже посмотрела этот ролик, а затем и записи с камер видеонаблюдения. Обе машины нарушили ПДД, водителей административно наказали на три тысячи рублей каждого.

Оштрафованный за движение по полосе общественного транспорта Аристархов объяснил, что правила нарушил по просьбе молодых людей, в противном случае деньги полетели бы на проезжую часть. «Прижались к тротуару на Невском, потом свернули на Садовую. Сделали небольшой круг и вернулись обратно на Боткинскую. Больше они нигде ничего не разбрасывали. Фамилии молодых людей мне неизвестны, лица их также не знакомы», – добавил Аристархов.

Он также заверил, что бизнес его легален, а полученные от мажоров 25 тысяч рублей он провел через бухгалтерию. Собеседники «Фонтанки» ранее предположили, что внимание к его бизнесу может быть более пристальным, если публичные акции аналогичной скандальности повторятся на иномарках Аристархова. Но предприниматель уверен: в случае если к нему придут оперативники экономической полиции, он отобьется от любых претензий.