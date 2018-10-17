«Джимни» на всех не хватает

Новый Suzuki Jimny оказался так популярен в самой Японии, что на экспорт он почти не попадает, пишет Motor1. А между тем этот настоящий «мини-джип» ждут тысячи покупателей по всей Европе.

Например, в Британии местное представительство Suzuki имеет на руках 4500 готовых предзаказов, в то время как производитель сможет поставить в этом году только 1100 машин. Правда, японцы обещают в следующем году увеличить поставки до 2000 штук, но, как видно из цифр, даже это не сможет полностью удовлетворить спрос.

В Европу автомобиль поставляется немного в другой спецификации, чем продается у себя на родине. В Японии на машинку ставятся 658-кубовый суперэкономичный 63-сильный двигатель и ручная коробка передач с раздаткой для подключения полного привода. В результате Jimny никак нельзя называть «кроссовером», это полноценный «проходимец», причем способный преодолевать самое серьезное бездорожье. В Европу модель идет уже с полуторалитровым двигателем в 105 лошадиных сил, с автоматической или ручной коробкой и также с подключаемым полным приводом.

Единственное, что может огорчить будущего владельца помимо необходимости ждать Suzuki Jimny больше года, это то, что автомобиль получил всего три звезды на тестах по безопастности Euro NCAP.