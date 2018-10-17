«УАЗ Пикап» апгрейдили: подушка безопасности водителя уже в базе

В России стартовали продажи обновленного «УАЗ Пикап». Автомобиль доступен в четырех версиях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». Стоимость новинки варьируется от 784 тысяч до 1 миллиона 130 тысяч рублей.

Как сообщает 17 октября «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, уже в базовой версии новый «Пикап» получил подушку безопасности водителя, гидроусилитель руля и возможность регулировки колонки в двух плоскостях, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), электростеклоподъёмники передних и задних дверей, электрорегулировку и подогрев наружных зеркал, светодиодные ходовые огни и другие опции.

Топовая версия включает также климат-контроль, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, современную мультимедийную систему с навигацией и другое оборудование. Сиденья автомобиля обиты кожей; первый и второй ряд сидений, а также руль и лобовое стекло оснащены подогревом.

Под капотом «Пикапа», как и у «Патриота» 2019 модельного года, установлен мотор ЗМЗ ПРО мощностью 150 л.с., работающий в паре с модернизированной 5-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме отдачи, от прежнего двигателя он также отличается двухрядной цепью газораспределительного механизма, усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жаропрочными клапанами.

Модернизированный автомобиль может похвастать и улучшенным рулевым управлением. От «УАЗ Профи» он получил более жесткую трапецию и передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками. Последний позволил на метр сократить радиус разворота. Чтобы улучшить плавность хода, инженеры также перенастроили передние и задние амортизаторы.

Помимо этого «Пикапу» улучшили шумоизоляцию моторного щита, поставили новые звукоизолирующие подкрылки в передних колесных арках и модернизированные уплотнители в дверных проемах. Двери автомобиля теперь закрываются тише. А поручни на передних и средних стойках кузова упростили посадку в машину для водителя и пассажиров.