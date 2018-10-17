Падение пассажирки с трапа на Московском вокзале стало уголовным делом

Уголовное дело возбудили в Петербурге по факту падения женщины с трапа при выходе из вагона поезда на Московском вокзале.

Как сообщает 17 октября официальный сайт Следственного комитета РФ, дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Происшествие произошло утром 13 октября, пассажирка московского рейса наступила на трап и упала вместе с ним - между вагоном и перроном. Оттуда пострадавшую вытащили проводница и очевидцы. С ушибом грудной клетки и ссадинами 65-летнюю жительницу российской столицы доставили в больницу, откуда после оказания первой медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, год назад в Петербурге тоже рухнул трап, но тогда последствия были трагичнее. Погибла годовалая девочка, ее бабушка получила травмы. Все возбужденные в связи с этим происшествием уголовные дела были потом прекращены.