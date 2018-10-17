СМИ: Задержаны вице-мэр Сочи Сергей Юрин и экс-вице-мэр города Анатолий Рыков. Их предшественник уже арестован

Заместитель главы города Сочи Сергей Юрин и замдиректора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков (до августа был вице-мэром города-курорта) задержаны. Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, в рамках того же дела в Краснодаре задержан адвокат Александр Литвинов. «Коммерсантъ» не уточняет, по какой статье возбуждено дело, однако пишет, что в нем «фигурирует эпизод, связанный с деятельностью администрации Сочи». Официально эту информацию пока не комментируют.

Сергей Юрин занимает должность вице-мэра Сочи с 2009 года, он отвечает за правовые и земельно-имущественные отношения, а также финансовый контроль. В августе Юрин стал первым вице-мэром. Ранее эту должность занимал Анатолий Рыков, который перешел на работу в АНО «Росгонки». Предшественником Юрина и Рыкова на этом посту был Мугдин Чермит, которого в апреле арестовали и обвинили в должностном преступлении. В СМИ пишут, что и Юрин, и Рыков принадлежат к команде главы Сочи Анатолия Пахомова — ранее они вместе работали в администрации Анапы.