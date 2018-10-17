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Общество
17.10.2018 22:13
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Солдат удачи. Как выжить в Сирии, увести миллиард у «Газпрома» и безнаказанно пострелять по полиции

В Петербурге прекращено уголовное дело 37-летнего Виталия Ермолаева. Он был застигнут с «набором киллера» и при задержании отстреливался от полицейских, но получил от них прощение.

Солдат удачи. Как выжить в Сирии, увести миллиард у «Газпрома» и безнаказанно пострелять по полиции

скриншот с сайта www.motobratan.ru

Приморский райсуд освободил Ермолаева из-под стражи, выслушав 17 октября потерпевших полицейских. Благосклонность сотрудников, которые легко согласились на примирение, могла показаться странной только тем, кто не знаком с чрезвычайной везучестью Ермолаева.  В том же легком стиле, без последствий, Ермолаев повоевал, не состоя в контингенте Минобороны, и оставил «Газпром» без денег.

Вечером 13 июля 2018 года на Ольховой улице Ермолаев и его товарищ Александр Шрайнер были замечены патрулем. Ермолаев держал сумку с тремя пистолетами, россыпью боевых патронов, париком, очками и перчатками. Полицейские потребовали остановиться. Ермолаев направил пистолет в сторону сотрудников, выстрелил вверх, закричал: «Стоять! Расход» и сбежал. Шрайнера задержали. Сумку с нетривиальными аксессуарами нашли брошенной.

На Ермолаева возбудили дело по статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти» и арестовали.

В наряд входили 24-летний Алексей Марков и 29-летний Денис Лобазнюк. Они служат в отдельном батальоне ППСП Приморского УМВД. Их признали потерпевшими и сегодня вызвали в суд. Полицейские держались скромно, даже очень. Им помог адвокат Ермолаева Станислав Синицын.

– Ваша честь, разрешите приобщить к делу ходатайство, – обратился он к судье Юрию Комарову.

– Денис Лобазнюк просит прекратить дело в связи с примирением сторон.

Судья растерялся. Судя по его реакции, никогда он не слышал, чтобы адвокат подсудимого рапортовал за потерпевшего. Пробежал глазами бумагу, в которой указано, что Ермолаев принес извинения, претензий к нему не имеется. Судья недоверчиво уточнил:

– Лобазнюк, это действительно ваше ходатайство?

– Да-да, – поспешно ответил тот.

– Оно заявлено добровольно, без какого-либо воздействия?

– Не, все нормально, – с нарочитой развязностью произнес Лобазнюк.

Его партнер Марков был того же мнения:

– Прошу дело прекратить. Примирились.

– Вред вам возмещен? – не унимался судья.

– Моральный. Извинения принесли.

– И вас все устраивает?

– Да!

Прокурор Чепик смело вошел в реку милосердия:

– Так как обстоятельства изменились, прошу отменить меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Судья дело по 318-й прекратил и отпустил Ермолаева на подписку о невыезде. Нерассмотренным остается его бизнес-эпизод, по невыплате зарплаты 3,2 млн рублей сотрудникам компании «Омега», в которой подсудимый значился гендиректором. Основал фирму его отец Николай Иванович – влиятельный строитель, уважаемый человек. В суде он тоже присутствовал и после решения судьи бросился к полицейским:

– Спасибо, ребят!

– Да ладно, всякое в жизни бывает, – отреагировали они.

Корреспондент «Фонтанки» подступился к Ермолаеву-старшему, но услышал негостеприимное:

– Отойди от меня! На триста шестьдесят градусов, и – вон!

Возможно, реакция Ермолаева-старшего на «Фонтанку» связана с масштабной публикацией о деятельности «Омеги» fontanka.ru/2017/11/08/113/. Компания в 2012 году заключила договор генподряда с «Газпром инвест» на строительство газопровода до Приозерска. В 2015-м «дочка» Газпрома приняла работы и выплатила фирме Ермолаевых 1,7 млрд рублей. Но газопровода не существует. Строительство велось фрагментарно и обошлось максимум в 700 млн рублей. Из этой суммы примерно 500 млн до субподрядчиков не дошли. 1,5 млрд рублей растворились в «Омеге». Из них прямые потери «Газпром инвест» составляют около миллиарда.

Но и в этом случае Виталию Ермолаеву, как главе «Омеги», крупно повезло. Его не приставили к стенке, не стали требовать возврата денег или достройки газопровода за свой счет. Вместо этого, как следует из официальной позиции «Газпром инвест», проект газификации Приозерска компания по-новому провела через главгосэкспертизу и с мая 2018 года начала строительно-монтажные работы на втором пусковом комплексе, к ноябрю обещает начать третий. Всего их четыре. Подачу газа запланировали на декабрь 2019-го. Отставание по срокам составит минимум пять лет.

В марте 2017 года в «Омеге» ввели наблюдение и начали процедуру банкротства. Тянется она до сих пор, кредиторы выстраиваются в очередь. Совсем недавно в списке претендентов на имущество «Омеги» появилось ПАО «Газпром». Его требования пока в реестр не включены.

Возможно, «Газпром» успеет до марта 2019 года, когда конкурсный управляющий Станислав Чесноков по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти представит свой отчет.
По словам Чеснокова, у него отсутствуют документация и данные об имуществе «Омеги», так как Виталий Ермолаев игнорирует обязательство, возложенное на него арбитражным судом.

Попыток Газпрома по-уголовному отыскать следы своего миллиарда тоже не замечено. В правоохранительные органы поступало заявление от Чеснокова с просьбой провести проверку по признакам преднамеренного банкротства «Омеги», но и тут Виталий Ермолаев показал себя счастливчиком.

«По моему заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», – сообщил конкурсный управляющий.

После перевода компанией «Газпром инвест» 1,7 млрд рублей на счета «Омеги» в декабре 2015 года и задержанием на Ольховой улице в июле 2018-го у Виталия Ермолаева случилось еще одно приключение. Он побывал в командировке в Сирии. Известно, что министерство обороны контракт с ним не заключало и его услугами не пользовалось, а командование неформального подразделения, к которому примкнул Ермолаев, осталось не очень довольно его дисциплиной, и война для него довольно быстро закончилась. Но фото на память осталось.

скриншот с сайта www.motobratan.ru

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Светский Петербург знает Ермолаева как байкера Ерему, владельца дорогущих мотоциклов и автомобилей. До Сирии и ареста он частил на профильных сайтах, оставив на личных страницах жизненное кредо: «В жизни много того, что я себе не позволю, но нет ничего, что могли бы мне запретить».

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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