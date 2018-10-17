Спортсменов будут штрафовать на 50 тысяч рублей за допинг

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов для спортсменов за использование допинга. Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, нарушителям придется заплатить 50 тысяч рублей.

В нынешнем виде статья 6.18 КоАП РФ предусматривает ответственность только для тренеров и специалистов по спортивной медицине. Им в случае выявления в организме спортсмена запрещенных препаратов грозит дисквалификация на срок от года до двух лет, а также штраф в 300 тыс. руб. или в размере полугодовой зарплаты. Соответствующий закон в ноябре 2016 года подписал Владимир Путин.

В новой редакции статьи санкции также грозят за фальсификацию и попытку фальсификации допинг-проб и распространение допинга.