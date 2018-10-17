«Дальпитерстрой» строит поликлинику в Шушарах

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

«Дальпитерстрой» начал строительство взрослой поликлиники в Шушарах. Особенности новой поликлиники – наличие станции скорой помощи.

На сегодняшний день завершены работы по созданию котлована. Проведена заливка первой секции фундаментной плиты.

На первом этаже поликлиники будут работать участковые терапевты, хирург, проктолог и гастроэнтеролог. По соседству расположится отделение травматологии. Отдельную секцию на первом и втором этажах займет женская консультация. На втором этаже планируется открыть кабинеты врачей-специалистов: кардиолога, невролога, психиатра, лора и других. А также отделение рентгенологии, ЛФК, ЭКГ, и сосудистой диагностики.

Учреждение спроектировано в соответствии с последними мировыми стандартами и будет доступно всем категориям граждан. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы, широкие коридоры и дверные проемы, просторные лифты, отдельные санузлы на всех этажах.

Наталия Ершова, ведущий архитектор ООО «СК «Дальпитерстрой»: «Я сама живу в Шушарах. И рада, что у нас появилась возможность дать любимому микрорайону новую, современную большую поликлинику. Здесь в смену врачи смогут принимать более 600 пациентов».

Наталия Ершова, ведущий архитектор ООО СК Дальпитерстрой/фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В микрорайоне уже функционируют две государственные поликлиники: взрослая и детская, женская консультация и несколько частных поликлинических отделений.

Строительство нового медицинского учреждения «Дальпитерстрой» планирует завершить в 2021 году.

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