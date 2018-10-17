Кадыров рассказал, кто освободил петербургского бизнесмена Яковлева из плена

Глава Чечни поблагодарил своего советника и депутата Госдумы Адама Делимханова за освобождение предпринимателя Максима Яковлева из абхазского плена. Именно парламентарий «решил проблему», утверждает Кадыров.

По словам главы республики, летом к нему за помощью обратились родственники Яковлева, за которого похитители требовали баснословный выкуп.

«Я поручил советнику главы ЧР, депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить этот вопрос и принять все возможные меры с целью установления места нахождения и освобождения Яковлева. Это был трудный процесс, но важен результат — Максим Яковлев на свободе. Я искренне благодарю Адама Султановича за успешное решение проблемы, желаю скорейшей психологической и физической реабилитации Максиму Яковлеву», – написал Кадыров 17 октября в своем Telegram-канале.

Основателя предприятия по изготовлению упаковки «Полиграфоформление» и акционера Кировского завода похитили в июне 2018 года из гостиницы в Новом Афоне Абхазии и потребовали 200 млн рублей. К партнерам и родственникам бизнесмена пришли представители Чечни и предложили помощь в обмен на руководящую должность в «Полиграфоформлении». Жена Яковлева отказалась, но обращение к Кадырову было записано братом и сестрой. На должность планировался малоизвестный предприниматель Рафаэль Ахметов, который и выступал основным парламентером от Чечни.

По данным «Фонтанки», через четыре дня после возвращения Яковлева в Петербург к его родственникам снова пришел Рафаэль Ахметов и потребовал записать благодарственную речь с подготовленным содержанием. Приводим ее целиком: «Уважаемый Рамзан Ахматович! Слава богу, наш брат Максим спасен и находится уже дома, в Санкт-Петербурге. Благодаря совместным действиям Вашей команды и правоохранительных сил Санкт-Петербурга и Абхазии весь этот кошмар позади. От всей нашей семьи хотим искренне поблагодарить Вас и Вашу команду за Ваши профессиональные усилия по его спасению. В очередной раз Вы подтвердили, что Вы достойный сын своего отца и что Вы не оставляете без внимания обращения простых людей. Не зря Вам доверяет наш президент и Ваш народ. Надеемся, у нас будет возможность выразить благодарность лично!»