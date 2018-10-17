Кокорин и Мамаев просят отпустить их под домашний арест

Под домашний арест попросились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в побоях и хулиганстве. Об этом днем 17 октября сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — цитирует уполномоченного РБК.

Сейчас спортсмены находятся в карантинных камерах следственного изолятора «Бутырка». Их арестовали до 8 декабря. Ранее Мамаев рассказывал правозащитникам, что его «состояние нормальное, жизнь продолжается». А Кокорин ждет разрешения посещать спортзал в СИЗО.