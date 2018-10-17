Происшествия
Кокорин и Мамаев просят отпустить их под домашний арест
Под домашний арест попросились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в побоях и хулиганстве. Об этом днем 17 октября сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — цитирует уполномоченного РБК.
Сейчас спортсмены находятся в карантинных камерах следственного изолятора «Бутырка». Их арестовали до 8 декабря. Ранее Мамаев рассказывал правозащитникам, что его «состояние нормальное, жизнь продолжается». А Кокорин ждет разрешения посещать спортзал в СИЗО.
Справка:
По версии следствия, «зенитовец» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев вместе со знакомыми напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ в кафе в центре Москвы. Они также избили водителя ведущей «Первого канала». Против футболистов в зависимости от их действий возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). 11 октября их арестовали на два месяца. Также арестован был брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.