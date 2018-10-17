Setl City построит жилой комплекс «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская»

Setl City

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском», всего в 5 минутах пешком от метро «Ломоносовская».

ЖК строится возле парка им. Бабушкина и Ивановского сада, в уникальном месте с видом на Неву и разводной Володарский мост.

Проект жилого комплекса для Setl City разработало архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Согласно задумке авторов, на территории застройки появятся 4 разновысотных дома от 10 до 24 этажей. Первые этажи займут коммерческие помещения, в которых впоследствии откроются кафе, пекарни и продуктовые магазины шаговой доступности. Четыре подземных паркинга в общей сложности рассчитаны на 1279 машин. Во дворе запланировано строительство трехэтажного детского сада на 250 мест с отдельной огороженной территорией и современными игровыми площадками.

Проект «Стрижи в Невском» отличается архитектурным решением. Секции и дворы свяжут между собой необычные воздушные мосты со стеклянным ограждением, «парящие над землей». Внутреннюю территорию ЖК сделают полностью пешеходной, по принципу «без машин». Во дворах появятся яркие детские и спортивные площадки, выполненные в общей стилистике проекта, с крытым пространством для игры в настольный теннис.

Setl City

Навесной вентилируемый фасад ЖК облицуют керамогранитом бежевых, серых и красных оттенков, а нижние этажи – частично лицевым кирпичом. Для лоджий выбрано витражное остекление с солнцезащитным покрытием. Внутренняя отделка также продумана до мелочей – разработан эксклюзивный дизайн холлов в пастельных тонах с оранжевыми вставками. Декоративные потолки украсит подсветка, а в качестве материалов для отделки стен будет использован керамогранит и штукатурка.

Setl City

Каждая вторая квартира в комплексе видовая – из окон откроется панорама Невы, вид на разводной Володарский мост и парк. Часть секций соединят между собой просторные лоджии, на которых можно будет организовать зимние сады. На последних этажах ЖК покупателям предлагаются варианты квартир с увеличенными до трех метров потолками и панорамными окнами. Все квартиры в ЖК будут сдаваться с чистовой отделкой по новому стандарту Setl City «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад».

Рядом с ЖК находятся три зеленых зоны для отдыха и прогулок: Ивановский сад, Ломоносовский сад и Виноградовский сквер. В шаговой доступности – парк Куракина Дача.

Микрорайон отличается развитой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Справка о компании Setl City

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi