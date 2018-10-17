Совладелец «Юлмарта» Михаил Васинкевич признан банкротом. Истцом выступил его партнер Дмитрий Костыгин

Петербургский арбитраж признал совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича банкротом, следует из сообщения в картотеке суда от 17 октября.

Иск о признании предпринимателя несостоятельным подал его партнер по бизнесу Дмитрий Костыгин. Поводом стал кредит на сумму около 1 млрд рублей, который в 2014 году «Юлмарт» взял у Газпромбанка для пополнения оборотных средств. Поручителями по займу выступили оба партнера, но гасить его пришлось одному Костыгину.

Мотивировочная часть пока не опубликована.

Адвокаты Дмитрия Костыгина пообещали приложить все усилия для того, чтобы найти имущество Михаила Васинкевича, который теперь оформляет доверенности из Монако.

Старший партнер Pen&Paper Константин Добрынин, адвокат Костыгина, так прокомментировал «Фонтанке» это решение суда: «Сегодняшнее решение подтверждает ровно то, что наш доверитель говорил всегда, любая корпоративная война будет вредна не только для сотрудников компании, но и для лица выступившего, фактически, её провокатором. Михаил Васинкевич решил, видимо, убедиться в этом на практике, и сегодня это только первая серия. Его юридическая жизнь становится менее спокойной, зато более интересной. В конце-концов, это его выбор и его право, хотя договориться можно на любой стадии юридической войны. Главное, чтобы он помнил, что он самостоятельный гражданин, а не придаток инвестиционной компании А1».