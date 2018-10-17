18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +14
$ 65.40р
75.65р
18:22 17.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес
17.10.2018 16:03
Печать

Совладелец «Юлмарта» Михаил Васинкевич признан банкротом. Истцом выступил его партнер Дмитрий Костыгин

Петербургский арбитраж признал совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича банкротом, следует из сообщения в картотеке суда от 17 октября. 

Иск о признании предпринимателя несостоятельным подал его партнер по бизнесу Дмитрий Костыгин. Поводом стал кредит на сумму около 1 млрд рублей, который в 2014 году «Юлмарт» взял у Газпромбанка для пополнения оборотных средств. Поручителями по займу выступили оба партнера, но гасить его пришлось одному Костыгину.   

Мотивировочная часть пока не опубликована.

Адвокаты Дмитрия Костыгина пообещали приложить все усилия для того, чтобы найти имущество Михаила Васинкевича, который теперь оформляет доверенности из Монако.

Старший партнер  Pen&Paper Константин Добрынин, адвокат Костыгина, так прокомментировал «Фонтанке» это решение суда: «Сегодняшнее решение подтверждает ровно то, что наш доверитель говорил всегда, любая корпоративная война будет вредна не только для сотрудников компании, но и для лица выступившего, фактически, её провокатором. Михаил Васинкевич решил, видимо, убедиться в этом на практике, и сегодня это только первая серия. Его юридическая жизнь становится менее спокойной, зато более интересной. В конце-концов, это его выбор и его право, хотя договориться можно на любой стадии юридической войны. Главное, чтобы он помнил, что он самостоятельный гражданин, а не придаток инвестиционной компании А1».

Справка:

«Юлмарт» – один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров. Последние три года компания переживает акционерный конфликт, который уже стал причиной финансовых проблем и исков от кредиторов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
17.10.2018 16:30

«Дальпитерстрой» строит поликлинику в Шушарах

«Дальпитерстрой» начал строительство взрослой поликлиники в Шушарах. Особенности новой поликлиники – наличие станции скорой помощи.
Setl City
17.10.2018 15:57

Setl City построит жилой комплекс «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская»

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском», всего в 5 минутах пешком от метро «Ломоносовская».
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
17.10.2018 15:43

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

В наличии авиабилеты по льготным тарифам от 1700 рублей в Калининград и от 5000 рублей на Дальний Восток
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.10.2018 13:19

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
АО «Строительный трест»
17.10.2018 11:51

Военная ипотека в ЖК «Город мастеров»

Вторая очередь жилого комплекса «Город мастеров» получила аккредитацию по программе «Военная ипотека».
17.10.2018 11:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
ПСК
17.10.2018 11:28

ЖК Look получил премию Credo

Клубный дом Look строительной компании «ПСК» признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса. Эту премию ему присудило жюри национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки Credo, который проводится с 2007 года
Setl City
16.10.2018 15:16

Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
16.10.2018 12:55

«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России
ПСК
16.10.2018 11:55

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.
Ленстройтрест
16.10.2018 11:43

Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Магазин "Кей"
16.10.2018 11:25

Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).