Происшествия
НАК: В Керченском политехе нашли взрывное устройство
Взрывное устройство нашли в Керченском политехническом колледже, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета.
Как рассказал днем 17 октября в эфире телеканала РБК Андрей Пржездомский, на улице Войкова, 1, «работают… взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство».
О хлопке в здании колледжа рассказывают многочисленные свидетели и жители Керчи, находившиеся далеко от места происшествия. Также ранее сообщалось о минно-взрывных травмах десятков пострадавших, попавших в больницу города.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «теракт» на «убийство, совершенное общеопасным способом». Жертвами расправы, которую устроил, по версии следствия, 18-летний Владислав Росляков, стали 18 человек. Сам студент также погиб.
Справка:
ЧП в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) произошло 17 октября около полудня. Погибли 18 человек, около 50 ранены.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство. В связи с чем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.
С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур.
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