НАК: В Керченском политехе нашли взрывное устройство

Взрывное устройство нашли в Керченском политехническом колледже, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета.

Как рассказал днем 17 октября в эфире телеканала РБК Андрей Пржездомский, на улице Войкова, 1, «работают… взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство».

О хлопке в здании колледжа рассказывают многочисленные свидетели и жители Керчи, находившиеся далеко от места происшествия. Также ранее сообщалось о минно-взрывных травмах десятков пострадавших, попавших в больницу города.

При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «теракт» на «убийство, совершенное общеопасным способом». Жертвами расправы, которую устроил, по версии следствия, 18-летний Владислав Росляков, стали 18 человек. Сам студент также погиб.