Происшествия
СК переквалифицировал дело о массовом убийстве в керченском колледже. Это больше не теракт
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже со статьи 205 УК РФ (теракт) на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Об этом сообщает сайт СК 17 октября.
Следователи восстановили картину произошедшего. По их мнению, студент 4-го курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и начал расстреливать находившихся в здании людей.
«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», – отметили в ведомстве.
Тело 18-летнего студента найдено в одном из кабинетов.
Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, сообщает СК.
Справка:
ЧП в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) произошло 17 октября около полудня. Погибли 18 человек, около 50 ранены.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство. В связи с чем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.
С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур.
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