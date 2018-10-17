СК переквалифицировал дело о массовом убийстве в керченском колледже. Это больше не теракт

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже со статьи 205 УК РФ (теракт) на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Об этом сообщает сайт СК 17 октября.

Следователи восстановили картину произошедшего. По их мнению, студент 4-го курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и начал расстреливать находившихся в здании людей.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», – отметили в ведомстве.

Тело 18-летнего студента найдено в одном из кабинетов.

Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, сообщает СК.