BMW растёт. Раздутые «ноздри», три ряда сидений и 340 «лошадей» – это новый X7

Для тех, кому просто кроссовера BMW «маловато будет», баварцы преподнесли подарок – самый большой кроссовер.

BMW X7 всего лишь на несколько сантиметров короче «членовоза» BMW 7 и сильно больше «младшего брата» Х5. На российском сайте компании сообщение о модели появилось 17 октября.

Наверное, именно размеры – главный козырь новинки. Ребята из Мюнхена всегда считали себя вторыми после ребят из Штутгарта, и желание «догнать и перегнать» подстегивало конкуренцию. Причем соперничество было и остается обоюдным — что-то лучше удается одним, а что-то другим. Но желание «влезть на чужую территорию» у Mercedes и BMW, похоже, не исчезнет никогда. Седаны седьмой серии BMW как бы зеркально отражали мерседесовский S-Class, с другой стороны – С-Class давно и безуспешно пытается переманить к себе поклонников «трешек» BMW. Mercedes ML (который нынче превратился в Mercedes GLC) появился первым, но вскоре BMW ответила X5. Этот список можно продолжать.

До сегодняшнего дня у баварцев нечем было ответить на бессмертный мерседесовский «Гелендваген» и дополняющий его «полноразмерный» Mercedes GLS. Теперь ответ найден, и имя ему — «Икс седьмой».

Как Mercedes GLS является SUV-эквивалентом седанов S-Class, так и новый BMW X7 — эквивалент 7-серии BMW, перенесенный в мир Sport Activity Vehicle. Как и в конкуренте, в нем семь мест, что, наверное, навевает аналогии с микроавтобусом. Однако баварцы напирают на то, что это просто очень просторный автомобиль с тремя рядами сидений. Но у пассажиров самого заднего ряда комфорта не меньше, чем у передних, и даже есть отдельные розетки для USB. По желанию можно заказать и шестиместный вариант, в котором, впрочем, третий ряд не исчезнет – просто во втором будет не три, а два более комфортных кресла. Ну и правильно, надо же как-то оправдывать пять метров и пятнадцать сантиметров габаритной длины и два полных метра ширины при колесной базе в 3105 мм.

Баварцы так гордятся, что это «самый крупный кроссовер», что решили подчеркнуть «самую-большесть» абсолютно гигантской передней решеткой, которую уже «ноздрями» называть неприлично. Некогда фирменная «фишка» бээмвэшного дизайна (наряду со знаменитым «изгибом Хофмайстера»), «ноздри», теперь превратилась в некую гипертрофированную пародию на саму себя, и, наверное, это самый спорный элемент в целом гармоничного внешнего вида BMW X7.

Что касается «начинки», то для приведения в движение такого количества металла, кожи и дорогого пластика необходимо собрать под капотом достаточное количество лошадиных сил. В России «Икс Семь» будет продаваться с тремя вариантами двигателей и только одной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic вкупе с интеллектуальной системой полного привода xDrive. Диапазон предлагаемых у нас моторов включает шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в версии BMW X7 xDrive40i и два шестицилиндровых рядных дизельных двигателя – мощностью 265 л.с (249 л.с. в России) в версии BMW X7 xDrive30d и 400 л.с. в версии BMW X7 M50d. Последний вариант имеет систему распределения крутящего момента в пользу задней оси, а также дифференциал M Sport с электронной блокировкой.

Клиренс автомобиля можно варьировать в диапазоне до 80 мм одним нажатием кнопки на центральной консоли или с использованием ключа BMW Display Key. В качестве опции предлагаются интегральное активное рулевое управление и система Executive Drive Pro с активным подавлением кренов. Пакет Off-Road, который доступен для всех вариантов модели, кроме BMW X7 M50d, включает в себя четыре различных режима вождения – xSand, xGravel, xRocks и xSnow, – активируемых также с помощью кнопки.

В список стандартного оснащения входит система Live Cockpit Professional, которая представляет собой полностью цифровую приборную панель и центральный дисплей с диагоналями экранов 12,3 дюйма. С марта 2019 года станет доступным BMW Intelligent Personal Assistant, который можно установить в процессе удаленного обновления ПО. Цифровой помощник, вызываемый по запросу «Hey BMW» или «OK BMW», представляет собой последние разработки в области интеллектуального взаимодействия автомобиля, водителя и внешнего мира и позволяет водителю пользоваться различными функциями автомобиля с помощью голосовых команд.

Ну и, наконец, новый BMW X7 может похвастаться впечатляющим списком интеллектуальных систем помощи водителю, повышающих комфорт и безопасность. Помимо активного круиз-контроля с функцией Stop & Go среди опций имеется ассистент вождения Professional, включающий ассистенты руления и удержания в полосе, перестроения, предупреждения о смене полосы движения, приоритетности проезда и наличии транспорта, движущегося в поперечном направлении. Ассистент парковки включает ассистент движения задним ходом.

На старте продаж в России новый флагман BMW будет предлагаться по цене от 5 830 000 рублей за BMW X7 xDrive30d с 249-сильным дизельным двигателем. Более мощная версия xDrive40i с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. оценена в 5 990 000 рублей. Цены на топовый BMW X7 M50d стартуют от отметки 7 490 000 рублей.

Матвей Циклистов,

«Фонтанка.ру»