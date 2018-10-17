Бог прощал и полиции завещал. Байкер Ерема вышел на свободу после устных извинений за стрельбу в сторону сотрудников МВД

Приморский суд Петербурга прекратил уголовное дело бизнесмена Виталия Ермолаева по делу о стрельбе в сторону полицейских. Он принес извинения, и сотрудники их дружно приняли.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 17 октября Ермолаева доставили в суд под конвоем. В зал пришли сотрудники отдельного батальона ППСП Приморского УМВД Алексей Марков и Алексей Лобазнюк. Их признали потерпевшими после того, как бизнесмен вечером 13 июля на Ольховой улице при попытке задержания выстрелил в сторону полицейских и пообещал применить насилие.

Марков и Лобазнюк заявили ходатайства о прекращении дела в связи с примирением сторон. Ермолаев устно извинился перед ними. Моральный ущерб не компенсировал, но патрульные этого и не просили. Стрельбу по стражам порядка они охарактеризовали философски: «Да ладно, всякое в жизни бывает».

Прокурор Чепик инициировал перед судом вопрос об освобождении Ермолаева из-под стражи. Он обвиняется также в невыплате зарплаты сотрудникам своей компании «Омега», но арестовали его по полицейскому делу, и так как оно прекращается, посчитал прокурор, то можно выпустить подсудимого на волю.

Судья Юрий Комаров изменил Ермолаеву меру пресечения на подписку о невыезде.

По эпизоду с «Омегой» размер невыплаченной зарплаты составляет 3,2 млн рублей, хотя компания оперировала более существенными суммами. «Газпром инвест» заплатил ей 1,7 млрд рублей за строительство в 2012 – 2014 годах газопровода до Приозерска. По самым смелым подсчетам, объем вложений составляет от силы 700 млн. «Омега» осталась должна субподрядчикам около 500 млн. Газопровода до сих пор нет, хотя «Газпром инвест» принял работы как завершенные, судьба полутора миллиардов неясна.

37-летний Виталий Ермолаев в определенных кругах Петербурга известен как байкер Ерема. В его коллекции — ряд дорогих мотоциклов и автомобилей.