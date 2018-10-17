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Финляндия
17.10.2018 15:46
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Финляндская православная церковь не откажет прихожанам РПЦ в причастии

Архиерейский собор Финляндской православной церкви выступил 17 октября с заявлением, в котором назвал разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом «односторонним, досадным и достойным искреннего сожаления решением». В заявлении при этом подчёркивается, что это «не повлияет на церковную жизнь русскоязычных прихожан ФПЦ».

«Финляндская православная церковь и в дальнейшем призывает всех своих православных чад, независимо от их культурной и языковой принадлежности, принимать участие в святых таинствах», – заявили иерархи ФПЦ, которая подчиняется Константинопольскому патриархату.

Финляндская православная церковь насчитывает 60 тысяч членов, русскоязычных из них примерно 10%. Больше всего русскоязычных в приходах Лаппеенранты, Хельсинки, Турку и Тампере. Подробнее о ФПЦ читайте в материале «Фонтанки».

Как рассказал нашему изданию секретарь по богословским вопросам в канцелярии архиепископа Хельсинки и всея Финляндии Елисей Хейккиля, с финской стороны для прихожан РПЦ ограничений не будет, поскольку решение РПЦ о разрыве было принято в одностороннем порядке.

«Члены Русской православной церкви по логике РПЦ теперь не могут причащаться в приходах Константинопольского патриархата, но с финской стороны мы открыты и не видим проблемы в том, чтобы русские причащались в Финляндской православной церкви. Но чтобы причащаться и ходить на богослужения в приходах ФПЦ, члены РПЦ, конечно, должны в первую очередь обсуждать этот вопрос со своими духовниками», – пояснил секретарь. По его словам, если и будут какие-то изменения, которые отразятся на паломниках и верующих из России, они будут инициированы со стороны России.

В Финляндии признают, что разрыв отношений отразится на жизни православной церкви в Финляндии косвенно.

«Архиерейский собор заявляет, что Финляндская православная церковь готова к конструктивным связям с Русской православной церковью. Независимо от прекращения евхаристического общения, мы выражаем надежду на то, что не связанные напрямую с литургической жизнью культурное сотрудничество и совместная с Русской православной церковью деятельность могут быть продолжены», – заявил Архиерейский собор ФПЦ, выразив надежду на «братский дух», «необходимость регулярного диалога» и нормализацию отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом.

Напомним, Московский патриархат объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским из-за намерения последнего предоставить статус автокефалии Православной церкви на Украине, возглавляемой Филаретом, которого РПЦ считает «раскольником».

Справка:

Хельсинкский православный приход основан русскими эмигрантами в 1827 году. В 1854 году было принято решение о постройке в Хельсинки Успенского собора, главного храма Хельсинкского православного прихода. Сейчас в приходе насчитывается 20 тысяч зарегистрированных прихожан, из них 3 тысячи русских, то есть 15% от общего числа. Всего в Финляндии проживают около 70 тысяч русскоязычных, но не все эмигранты регистрируются в ФПЦ, многие посещают православные приходы Московского патриархата.


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