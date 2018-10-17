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Аксенов: При взрыве в Керчи погибли 18 человек. Предполагаемый виновник тоже мертв
Число жертв теракта в Крыму выросло до 18. Студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, найден мертвым в здании колледжа. Он погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Слова Аксенова цитирует «Интерфакс». По его словам, молодой человек учился в колледже, ему было 22 года. Действовал он в одиночку. Также глава республики обновил официальное число погибших – теперь их 18 (ранее сообщалось о 13).
СМИ сообщают, что убийца был зачислен в колледж три года назад. В сентябре этого года он получил лицензию на ружье, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.
Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. Погибли 18 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
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