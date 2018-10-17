Аксенов: При взрыве в Керчи погибли 18 человек. Предполагаемый виновник тоже мертв

Число жертв теракта в Крыму выросло до 18. Студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, найден мертвым в здании колледжа. Он погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Слова Аксенова цитирует «Интерфакс». По его словам, молодой человек учился в колледже, ему было 22 года. Действовал он в одиночку. Также глава республики обновил официальное число погибших – теперь их 18 (ранее сообщалось о 13).

СМИ сообщают, что убийца был зачислен в колледж три года назад. В сентябре этого года он получил лицензию на ружье, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.