СК: Число жертв теракта в Керчи выросло до 13 человек

13 человек, по последним данным, погибли в результате теракта в Крыму. Еще около 50 получили ранения, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в столовой Керченского политехнического колледжа произошел взрыв неустановленного устройства, которое было начинено металлическими предметами. Большая часть пострадавших – это подростки.

В СК рассказали, что сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники. После этого место происшествия осмотрят следователи. Также проводится опрос свидетелей и проверяется видео с камер наблюдения.

«По указанию председателя Следственного комитета уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место криминалистов и следователей, имеющих опыт расследования подобных преступлений».