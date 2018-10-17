Происшествия
СК: Число жертв теракта в Керчи выросло до 13 человек
13 человек, по последним данным, погибли в результате теракта в Крыму. Еще около 50 получили ранения, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в столовой Керченского политехнического колледжа произошел взрыв неустановленного устройства, которое было начинено металлическими предметами. Большая часть пострадавших – это подростки.
В СК рассказали, что сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники. После этого место происшествия осмотрят следователи. Также проводится опрос свидетелей и проверяется видео с камер наблюдения.
«По указанию председателя Следственного комитета уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место криминалистов и следователей, имеющих опыт расследования подобных преступлений».
Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. Погибли 13 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт». На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.
С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур.
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