Корреспондент «Фонтанки» получил премию Tech in media 2018 за публикацию об искусственном интеллекте

Корреспондент «Фонтанки» Галина Бояркова стала победителем конкурса журналистских работ Tech in Media '18, итоги которого подвели 17 октября в Москве в ходе форума «Открытые инновации». Публикация «Прикид как у Собчак. Петербургский стартап зарабатывает на желании копировать стиль знаменитостей» заняла первое место среди региональных СМИ в номинации «Венчурный бизнес». В статье рассказывается о петербургском стартапе Sarafan.AI, который подбирает одежду с помощью искусственного интеллекта.

Также призы вручались в номинациях «Водородная энергия», «Искусственный интеллект», «Науки о жизни», «Филантропия и технологии».

Галина Бояркова становится победителем конкурса Tech in media уже второй раз. В 2017 году ее публикация «Оденься с умом. Искусственным» также была признана лучшей публикацией в региональном СМИ в номинации «Венчурный бизнес».

Премия Tech in Media учреждена АО «Российская венчурная компания». Это государственный институт развития, в чьи задачи входит «построение национальной инновационной системы» и стимулирование венчурных инвестиций.