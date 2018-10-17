«Я тоже могу снять галстук и встать в пикет». Врио губернатора Беглов потребовал соблюдения равноправия на свободу собраний

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уверен, что в гражданском обществе есть перекос, и не все его представители уважают друг друга, когда речь заходит о проведении митингов. Об этом он заявил 17 октября на выездном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Смольном, упомянув поступающие к нему предложения на эту тему от общественных и политических организаций.

При обсуждении вопроса свободы собраний Беглов отметил, что к нему приходят с жалобами ветераны и блокадники, и он уверен, что их права также надо учитывать и защищать.

«Надо первыми идти на уступки, в том числе потому, что мы старше и опытней», – ответил ему член Совета по правам человека, журналист Леонид Никитинский.

«Каждый имеет право на защиту чести и достоинства. Право на защиту от оскорбительных плакатов. Почему кто-то может иметь право кого-то оскорблять?» – удивился врио губернатора. Он подчеркнул, что все равны перед Конституцией. «Я тоже имею право снять галстук, выйти на улицу и встать в пикет», – добавил чиновник, заметив, что законы должны касаться и оппозиции, и представителей властей одинаково.

Беглов также предположил, что законодательство о митингах нуждается в изменениях: «Считаю, что нужно вносить изменения в закон Санкт-Петербурга [о митингах], чтобы внести порядок, чтобы не было ни с той, ни с другой стороны нарушений. Просто надо один раз договориться, как действовать ... по правилам, и соблюдать эти правила», – заключил он.

Напомним, что в результате несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября было задержано 603 человека, в том числе несовершеннолетние и старики. Активисты жаловались на жёсткие действия со стороны полиции. За несколько дней до митинга власти выдали разрешение на его проведение, затем отозвали, сославшись на прорыв 100-летней трубы неподалёку от площади Ленина.