Происшествия
В Крыму объявлен режим ЧС, на Крымском мосту усилена охрана
Режим ЧС объявлен на Крымском полуострове после теракта в Керчи.
«К месту чрезвычайной ситуации направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым», – сообщает 17 октября сайт регионального МЧС.
Кроме того, на Крымском мосту в усиленный режим приведена служба, отвечающая за транспортную безопасность объекта. Об этом ТАСС рассказали в ФКУ «Упрдор «Тамань».
Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.
С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур.
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