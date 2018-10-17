В Крыму объявлен режим ЧС, на Крымском мосту усилена охрана

Справка:

Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.

По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.

С завтрашнего дня в республике будет объявлен трехдневный траур.

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