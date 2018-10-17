Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур в связи с терактом в Керченском политехе

В Крыму будет объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Керченском политехническом колледже, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур», – написал он днем 17 октября в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники направлены к месту трагедии. Военные помогут аварийным службам Керчи расчистить завалы на месте взрыва.