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Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур в связи с терактом в Керченском политехе
В Крыму будет объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Керченском политехническом колледже, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур», – написал он днем 17 октября в Facebook.
Ранее сообщалось о том, что более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники направлены к месту трагедии. Военные помогут аварийным службам Керчи расчистить завалы на месте взрыва.
Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.